В широкий український прокат фільм вийде 10 квітня 2025 року.

Кінокомпанія B&H film distribution показала перший трейлер біографічної драми "Киснева станція" (Oxygen Station), що описує знаковий фрагмент біографії лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, коли в часі збіглися найбільші випробування та загрози для його життя і водночас – паростки надій на крихке щастя в умовах тотальної неволі.

Події фільму відбуваються у 1980 році в СРСР. Багаторічний політичний в'язень Мустафа Джемілєв відбуває заслання у селищі Зирянка в радянській Якутії. Тут він працює на кисневій станції: щоденно наповнює іржаві балони киснем. Його повсякденна монотонна праця нагадує долю міфологічного Сізіфа.

Тим часом, шкільна вчителька Сафінар долає приголомшливу подорож країною-тюрмою, хоч і сама не знає, чому наважилася на цей крок, і чи є в її рішенні поїхати до Мустафи щось більше, ніж обов'язок. Її подорож сповнена загадок та небезпек, а почуття проростають крізь безвихідь і марність зусиль.

"Безглузда праця Сізіфа є однією з ключових метафор західної культури. Але фільм "Киснева станція" пропонує інший погляд на цей образ. Тут Сізіф – це радянський дисидент, який продовжує боротьбу в безнадійному становищі, й попри всі репресивні зусилля не втрачає наполегливості, мотивації та віри у свій народ. Усього через кілька років після подій, про які йдеться у стрічці, Радянський Союз розвалиться. У кримськотатарського народу нібито з'явиться шанс нарешті повернутися додому. Але імперія й надалі чинитиме опір, її кровожерлива сутність, жадання знищувати та поневолювати цілі народи, лишається незмінна до наших днів. Саме тому приклад Мустафи Джемілєва лишається актуальний і в наш час: боротьба має тривати до перемоги, навіть тоді, коли перемога неможлива", – розповів режисер фільму Іван Тимченко, який до цього зняв стрічку "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас".

Головні ролі у фільмі виконали Борис Орлов ("Червоний", "Тарас. Повернення") та Христина Дейлик ("Вулкан").

Фільм є спільною роботою України, Чехії та Словаччини. Композитором виступив японець Джун Міяке, який раніше працював над музикою до фільмів Віма Вендерса.

Світова прем'єра фільму відбулася в межах конкурсної програми Tallinn Black Nights Film Festival 2023. Стрічка здобула спеціальну відзнака журі Національної конкурсної програми за найкращу режисуру, а також приз за найкращу пісню в межах Одеського МКФ у 2024 році.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів.

В широкий український прокат фільм вийде 10 квітня 2025 року.

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