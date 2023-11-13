Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років.

Президент України Володимир Зеленський відзначив лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва званням Героя України. Глава держави нагадав, що сьогодні Джемілєву виповнилося 80 років.

"Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України", - повідомив Зеленський.

Президент назвав лідера кримських татар сильною, достойною та сміливою людиною. Він підкреслив, що життя Джемілєва присвячене захисту волі народів.

"Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - додав він.

Мустафа Джемілєв - що відомо

Як відомо, Джемілєв як і десятки кримських татар є фігурантом сфабрикованих росіянами кримінальних справ. Зокрема, у квітні 2020 року окупаційне слідство в Криму звинуватило його у змові з невстановленими особами та незаконному перетині "державного кордону РФ" 3 травня 2014 року в пункті пропуску "Армянськ".

Також росіяни звинувачували його у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для його використання іншою особою, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про події травня 2013 року, коли син Джемілєва Хайсер з необережності з карабіна вбив людину. Зброя належала Джемілєву.

Третє звинувачення стосувалося нібито незаконного придбання патронів до карабіну.

У квітні 2022 року підконтрольний Кремлю міський суд м. Армянська в окупованому Криму оголосив вирок Джемілєву. За звинуваченням у недбалому зберіганні зброї оголошено вирок про 20 тис. рублів штрафу та звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

За звинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів - 1 рік позбавлення волі, 15 тисяч рублів штрафу та звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. А за звинуваченням у незаконному перетині кордону РФ - 2 роки позбавлення волі умовно зі звільненням від покарання за амністією.

Таким чином Джемілєв був визнаний винним, але звільнений від покарання. На момент оголошення вироку лідер кримських татар вже не перебував у Криму.

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