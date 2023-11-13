Президент України Володимир Зеленський відзначив лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва званням Героя України. Глава держави нагадав, що сьогодні Джемілєву виповнилося 80 років.
"Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України", - повідомив Зеленський.
Президент назвав лідера кримських татар сильною, достойною та сміливою людиною. Він підкреслив, що життя Джемілєва присвячене захисту волі народів.
"Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - додав він.
Мустафа Джемілєв - що відомо
Як відомо, Джемілєв як і десятки кримських татар є фігурантом сфабрикованих росіянами кримінальних справ. Зокрема, у квітні 2020 року окупаційне слідство в Криму звинуватило його у змові з невстановленими особами та незаконному перетині "державного кордону РФ" 3 травня 2014 року в пункті пропуску "Армянськ".
Також росіяни звинувачували його у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для його використання іншою особою, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про події травня 2013 року, коли син Джемілєва Хайсер з необережності з карабіна вбив людину. Зброя належала Джемілєву.
Третє звинувачення стосувалося нібито незаконного придбання патронів до карабіну.
У квітні 2022 року підконтрольний Кремлю міський суд м. Армянська в окупованому Криму оголосив вирок Джемілєву. За звинуваченням у недбалому зберіганні зброї оголошено вирок про 20 тис. рублів штрафу та звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
За звинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів - 1 рік позбавлення волі, 15 тисяч рублів штрафу та звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. А за звинуваченням у незаконному перетині кордону РФ - 2 роки позбавлення волі умовно зі звільненням від покарання за амністією.
Таким чином Джемілєв був визнаний винним, але звільнений від покарання. На момент оголошення вироку лідер кримських татар вже не перебував у Криму.