Серіал від автора "Привидів будинку на пагорбі" і "Опівнічної меси" вийде 7 жовтня 2022 року.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер містичного серіалу "Клуб опівнічників" (The Midnight Club) від режисера Майка Фленагана.

Серіал з 10 епізодів вийде на Netflix 7 жовтня 2022 року.

У центрі сюжету серіалу опиниться група з восьми невиліковно хворих молодих людей, що проживають в домашньому хоспісі Роттердама, яким управляє загадковий лікар. Щоночі молодь зустрічається опівночі, щоб розповідати один одному страшні історії. Одного разу вночі вони укладають договір, що той, хто першим піддасться хворобі, несе відповідальність за спілкування з іншими за межами могили. Після того, як один з них вмирає, починаються дивні події.

Зазначимо, до цього режисер Майк Фленаган вже зняв для Netflix успішні горрор-серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Привиди садиби Блай" і "Опівнічна меса". Також він вже працює над серіалами "Падіння будинку Ашерів" і "Щось вбиває дітей". Таким чином, кількість проектів, над якими Фленаган працює разом зі своїм партнером по Intrepid Pictures Тревором Мейсі в рамках великої угоди з Netflix, досягне шести.

Як правило, всі міні-серіали в рамках даної угоди складаються з одного завершеного сезону, проте вони ніяк не пов'язані між собою. Разом з тим, кілька акторів, таких як Карла Гуджіно, Олівер Джексон-Коен, Кейт Сігел, Зак Гілфорд, Саманта Слойан та інші, вже були задіяні в декількох проектах Фленагана в різних ролях.

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