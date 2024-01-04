Прокат фільму в кінотеатрах України стартує з 21 березня 2024 року.

Українська пригодницька комедія "Я, "Побєда" і Берлін" за однойменною повістю Кузьми Скрябіна, що мала вийти в прокат ще навесні 2022 року, нарешті отримала нову дату релізу.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, прокат фільму в кінотеатрах України стартує з 21 березня 2024 року. Творці фільму обіцяють, що він занурить глядача в атмосферу 90-х – епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді.

За сюжетом фільму, звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти у відомого колекціонера цю раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес". Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна – улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму найвідоміші українські виконавці. Релізи деяких треків відбулися на музичних майданчиках раніше, прем'єру інших заплановано найближчим часом. Згодом усі композиції планують об'єднати й випустити в складі спеціального музичного альбому.

Фільмування стрічки відбувалося в умовах жорстких обмежень під час карантину у 2020 році. Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення Росії до України.

"Цей фільм ми створювали з безмежною любовʼю та глибокою повагою. І попри всі перешкоди, нарешті частинка наших сердець знайшла шлях до глядача. Ми – мрійники, не менш віддані та натхненні, ніж наш Кузьма, і наше бажання – щоб якомога більше людей дивилось якісне українське кіно. Наша перемога ще попереду, але зараз, за допомогою "Побєди", ми хочемо подарувати вам мить радості й світла", – розповіла режисерка фільму Ольга Ряшина ("Секс і нічого особистого").

Головну роль у фільмі виконав укранський актор Іван Бліндар, якого глядач міг бачити у фільмах "Коли падають дерева", "Сквот32" та "Шлях мерця", а також кліпі гурту Latexfauna на пісню Surfer.

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