У прокат фільм планують випустити 24 листопада цього року.

Співачку і актрису Леді Гагу зловили в об'єктив у весільній сукні на зйомках фільму Рідлі Скотта під назвою «Будинок Гуччі», які зараз проходять в Римі.

Читайте такожЗ'явилися нові фото Леді Гаги зі зйомок фільму " Будинок Гуччі"Знімальна група фільму була помічена в церкві Санта-Марія-ін-Кампітеллі, яка знаходиться в самому центрі Риму. Для зйомок Гага одягла сукню з прозорими рукавами, мереживом і вирізом у формі серця. Також поруч з нею можна було побачити десяток статистів, які грали, найімовірніше, ролі гостей весільної церемонії.

Судячи з усього, Гага брала участь в зйомках епізоду весілля своєї героїні Патриції Гуччі і її чоловіка Мауріціо, якого грає Адам Драйвер. Реальна церемонія пройшла в 1972 році. Сукня, яку вибрала співачка, помітно відрізняється від реального вбрання Патриції. Судячи зі знімків, опублікованих в мережі, Патриція віддала перевагу більш закритому наряду, єдине що схоже - це зачіска.

Картина "Будинок Гуччі" розповідає історію Патриції Реджіані, яка вийшла заміж за Мауріціо Гуччі — онука дизайнера і засновника модного будинку Gucci Альдо Гуччі, а через деякий час після весілля "замовила" його. Крім Леді Гаги, у фільмі можна буде побачити Адама Драйвера, Джареда Лето і Джеремі Айронса, передає popcornnews.

У прокат фільм планують випустити 24 листопада цього року.

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Автор: Ірина Погоріла