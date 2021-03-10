Адам Драйвер та Леді Гага / фото instagram.com/ladygaga
Відома американська співачка Леді Гага показала фото зі зйомок фільму «Будинок Гуччі» (House of Gucci) режисера Рідлі Скотта.
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На знімку вона позує разом з актором Адамом Драйвером. Він грає Мауріціо Гуччі, бізнесмена та колишнього главу модного будинку Gucci. Сама Леді Гага виконує роль його дружини Патриції Реджані.
«Синьйор та синьйора Гуччі», - підписала знімок Гага.
Фільм «Будинок Гуччі»: що відомо
- В основу фільму лягла книга Сари Гей Форден «Будинок Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності». У книзі розповідається про вбивство Мауріціо Гуччі, який очолював модний будинок.
- Сценарій написав Роберто Бентівенья. Співпродюсерами виступили Кевін Уолш та Scott Free Productions.
- У картині також зіграють Джаред Лето («Далласький клуб покупців«), Аль Пачіно («Обличчя зі шрамом», «Хрещений батько»), Джек Х'юстон («Підпільна імперія») та Рів Карні («Страшні казки»).
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