Леді Гага показала фото зі зйомок фільму "Будинок Гуччі"

На знімку вона позує разом з актором Адамом Драйвером, якого нещодавно звинуватили в нападі.

Відома американська співачка Леді Гага показала фото зі зйомок фільму «Будинок Гуччі» (House of Gucci) режисера Рідлі Скотта. Читайте такожЗірку "Шлюбної історії" звинуватили у нападі на зйомкахЗірка поділилася фотографією у своєму Instagram. На знімку вона позує разом з актором Адамом Драйвером. Він грає Мауріціо Гуччі, бізнесмена та колишнього главу модного будинку Gucci. Сама Леді Гага виконує роль його дружини Патриції Реджані. «Синьйор та синьйора Гуччі», - підписала знімок Гага. Фільм «Будинок Гуччі»: що відомо В основу фільму лягла книга Сари Гей Форден «Будинок Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності». У книзі розповідається про вбивство Мауріціо Гуччі, який очолював модний будинок.

Сценарій написав Роберто Бентівенья. Співпродюсерами виступили Кевін Уолш та Scott Free Productions.

У картині також зіграють Джаред Лето («Далласький клуб покупців«), Аль Пачіно («Обличчя зі шрамом», «Хрещений батько»), Джек Х'юстон («Підпільна імперія») та Рів Карні («Страшні казки»). Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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