Леди Гага сыграет в фильме роль Патрици Реджани.

Известная певица Леди Гага снимается в фильме "Дом Гуччи". Премьера намечена на ноябрь 2021 года.

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Литературной основой сценария фильма стала книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Центральное событие - убийство Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

Леди Гага сыграет в фильме роль Патрици Реджани. Вместе с ней к съёмкам присоединились Джаред Лето, Аль Пачино, Роберт де Ниро, Адам Драйвер и другие.

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Автор: Діана Могилєвич