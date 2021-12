Компанії Sony Music переходять права на всі майстер-копії пісень Спрінгстіна, а також видавничі права

Американський музикант Брюс Спрінгстін домовився про продаж прав на весь каталог своїх пісень компанії звукозапису Sony Music за $500 млн. Це рекордна сума угоди в музичній індустрії.

За даними американських ЗМІ, компанії переходять права на всі майстер-копії пісень Спрінгстіна, а також видавничі права, повідомляє Бі-бі-сі.

Всього в каталозі 300 пісень, 20 студійних альбомів, включаючи ті, що стали легендарними Born To Run, The River і Born In The USA, а також 23 концертні записи.

Американські ЗМІ очікують, що угода між Спрингстіном і Sony Music буде закрита в найближчі дні. Точна сума угоди публічно не розголошується. $500 млн у випадку з каталогом Спрінгстіна - приблизні розрахунки, проведені профільними ЗМІ.

Хто такий Брюс Спрінгстін

Брюс Спрінгстін - один з найуспішніших рок-музикантів у світі, народився 23 вересня 1949 року в США.

У червні 1984 року черговий альбом Спрінгстіна під назвою Born in the U.S.A. став феноменом не тільки рок-, але і популярної музики. Сім хітів з нього були випущені синглами, і всі вони потрапили в кращу десятку американського чарту продажів (це один з трьох подібних випадків в історії). Сам альбом десять разів ставав платиновим. На хвилі цього тріумфу Спрінгстін протягом двох років гастролював по США і Європі. Концертний запис Live, який вийшов у листопаді 1986 року, також очолив Billboard 200.

Співак є володарем 20 премій "Греммі", премії "Оскар" за пісню Streets of Philadelphia для фільму "Філадельфія" (1993), двох "Золотих глобусів" і спеціальної премії "Тоні".

Тільки за минулий рік його музика принесла дохід у розмірі $15 млн.

Хто ще з музикантів продавав свої пісні

Раніше каталоги своїх пісень продавали Боб Ділан, Пол Саймон, Ніл Янг, співачки Тіна Тернер і Шакіра, групи Blondie і Red Hot Chili Peppers, а також діджй Девід Гетта. Спадкоємці Девіда Боуї і музикант Стінг знаходяться в стадії переговорів.

Угоди забезпечують фінансову стабільність артистам і їхнім спадкоємцям, в той час як правовласники отримують прибуток через ліцензування музики для фільмів і телепередач, продажу мерча і створення кавер-версій.

В якості покупців виступають не тільки звукозаписні компанії "Великої трійки" - Sony, Universal і Warner, але і великі інвестиційні фонди. Зокрема, в травні глава Sony Music Роб Стрінгер повідомив, що за останні півроку компанія витратила $1,4 млрд на придбання прав на музику.

Автор: Ірина Погоріла