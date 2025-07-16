Вона стала відомою після виходу фільмів кіновсесвіту "Закляття".

У Сполучених Штатах Америки помер 54-річний Ден Рівера, який очолював відділ New England Society for Psychic Research, заснований відомими дослідниками паранормальних явищ Едом та Лоррейн Ворренами.

Як передає The Independent, опікун ляльки Аннабель помер ще 13 липня. Причину смерті не повідомляють, однак у NESPR кажуть, що чоловік раптово помер під час заходу з лялькою. Згідно з повідомлення поліції, це сталося у містечку Страбан:

"Померлий був виявлений у своєму готельному номері працівниками. На місці події не було виявлено нічого незвичайного або підозрілого. Причина смерті ще не встановлена".

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Як повідомили у NSPR, Рівера був ветеранам американської армії. Він тісно співпрацював з Лоррейн Уоррен і підтримував її, коли вона мали проблеми зі здоров'ям. "Ден постійно був присутній разом з Лоррейн та NESPR на місцевих заходах, таких як "Вечір з Аннабель", де його теплота та професіоналізм залишили незабутнє враження", - йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що чоловік брав участь у турі "Дияволи в бігах", організованому "Примарними образами Геттісберга". Минулими вихідними там пройшла "ніч паранормальної історії, коли сумнозвісна лялька Аннабель відвідала дитячий будинок з привидами в Геттісберзі".

На початку вересня Аннабель мають привезти на захід в Огасті, а пізніше запланована її "участь" в езотеричній виставці Rock Island Roadhouse Esoteric Expo в Рок-Айленді.

Що відомо про Ляльку Аннабель

Одна з найвідоміших "одержимих" ляльок у світі стала символом паранормального явища й основою для низки фільмів жахів.

Справжня лялька, на відміну від її кінематографічної версії, м’яка Raggedy Ann з рудим волоссям і вишитим обличчям. Вона опинилася в центрі уваги в 1970-х роках, коли молода медсестра повідомила, що лялька поводиться дивно: з’являється в різних місцях, залишає записки й навіть, за її словами, намагається нашкодити.

Випадком зацікавилося подружжя Ед та Лоррейн Воррени - відомі американські дослідники паранормального, які вважали ляльку осередком демонічної активності. Вони забрали її до свого приватного музею окультного в містечку Монро, штат Коннектикут, де Аннабель зберігалася в заскленій шафі з написом: "Не відкривати".

Ед Воррен, демонолог-самоучка, займався екзорцизмами, тоді як Лоррейн стверджувала, що є медіумом і мала дар ясновидіння. Разом вони брали участь у розслідуваннях, включно з такими знаменитими справами, як привиди в Амитивіллі, привид сім’ї Перрон (яка стала основою фільму "Закляття") та інші.

Історія Аннабель набула ще більшого розголосу після виходу фільмів кіновсесвіту "Закляття", де вона стала одним із центральних "жахливих" артефактів.

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