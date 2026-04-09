Вийшов трейлер британського кримінального серіалу 'Легенди' з зіркою 'Фуріози'

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер кримінального серіалу "Легенди" (Legends), заснованого на реальних подіях.

За сюжетом, у 1990-х роках, в розпал боротьби з наркотиками у Великій Британії, групу звичайних митників, не навчених шпигунству, відправяють працювати під прикриттям до низки найнебезпечніших банд.

Голону роль у серіалі виконав англійський актор Том Берк, широкій аудиторії найбільш відомий за роллю Преторіана Джека у постапокаліптичному екшні "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Також його можна було побачити у фільмах "Диво" та "Операція "Чорний кейс".

Крім того, у проєкті задіяні Стів Куґан ("Ніч в музеї", "Грім у тропіках", "Філомена"), Дуґлас Годж ("Джокер", "Пілліон"), Гейлі Сквайрс ("Усі страхи Бо", серіал "Нічний адміністратор") та інші.

Створив шоу шотландський сценарист і письменник Ніл Форсайт, найбільш відомий за серіалами "Золото" і "Провина".

Перший сезон серіалу налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно 7 травня 2026 року на Netflix.

