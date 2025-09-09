Культова "Зірка Смерті" має понад 9 тисяч деталей.

Компанія LEGO офіційно представила один із найбільш очікуваних сетів для колекціонерів Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series (75419).

Як повідомляється на офіційному сайті, новинка складається з 9 023 деталей, що робить її найбільшим набором LEGO у всій серії Star Wars. Модель відтворює легендарну космічну станцію з класичних епізодів кіносаги. Усередині фанати знайдуть докладно відтворені сцени: сміттєпрес, тронний зал імператора Палпатіна, камеру принцеси Леї, відсік із генератором тягового променя, ангар імперського шатла та інші культові локації.

До набору входить 38 мініфігурок, серед яких Люк Скайвокер (у двох варіантах), Ган Соло, принцеса Лея, Дарт Вейдер, імператор Палпатін, а також дроїди. Окремою "пасхалкою" стала мініфігурка штурмовика у джакузі - відсилання до LEGO Star Wars відеоігор.

Набір стане доступним для учасників програми LEGO Insiders з 1 жовтня 2025 року, а у вільному продажу з’явиться 4 жовтня. Рекомендована ціна - £899,99 у Великій Британії та €999,99 в Європі і США (приблизно 50 тисяч гривень). Крім того, з 1 по 7 жовтня покупці отримають подарунок – додатковий сет LEGO Star Wars TIE Fighter із імперським ангаром (40771).

У коментарях в Instagram-акаунті LEGO знайшлися й негативні коментарі розчарованих фанатів:

"Це не місяць! Це надзвичайно дорога сіра фрісбі!".

"Респект Lego за те, що зекономили мені 1000 доларів, бо я це не купуватиму".

"І ви пишаєтеся тим, що випустили це?".

"Цей набір смішний. 1000, і це навіть не сфера".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на аукціоні Propstore продали світловий меч Дарта Вейдера з фільмів "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая". Новий власник віддав за ньного 3,65 мільйона доларів.

