Правоохоронці нарахували 12 крадіжок.

У Сполучених Штатах Америки чоловік виніс з мережі магазинів роздрібної торгівлі Target набори LEGO на суму 25 тисяч доларів.

У прокуратурі округу Контра-Коста повідомили, що 32-річного Майкла Айворі Флетчера звинувачують у скоєнні дванадцяти кримінальних злочинів. Його також підозрюють у крадіжках в округах Солано, Аламеда, Сан-Хоакін, Сонома і Санта-Клара.

Чоловік діяв за однаковою схемою: заходив до магазину, наповнював візок продуктами LEGO і вже за декілька хвилин виходив з краденими товарами. Після цього він завантажував викрадене в автомобіль, припаркований на місці для людей з обмеженими фізичними можливостями.

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Тепер затриманий перебуває під вартою у в'язниці Мартінез, він чекає на попереднє слухання. Суд встановив заставу у розмірі 467 500 доларів.

Інші новини, пов'язані з LEGO

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну данська компанія LEGO повністю припинила свою комерційну діяльність у Росії. У липні 2022 року LEGO оголосила про розірвання партнерства з Inventive Retail Group, яка керувала 81 магазином у Росії.

А компанія The Brothers Brick, яка є ритейлером Lego, створила фігурки, присвячені українським військовим. Прототипами стали начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко та заступник командира Святослав Паламар.

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