В широкий український прокат фільм вийде 28 березня 2024 року.

Кінокомпанія FILM.UA Distribution представила офіційний тизер гостросюжетної драми "Лишайся онлайн", українська прем'єра якої відбудеться цього тижня в рамках 52-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

В центрі сюжету фільму – дівчина Катя, якій на початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року випадково дістається ноутбук незнайомого чоловіка. Катя ховається від ракетних обстрілів вдома, намагаючись знайти власника ноутбуку, який зник після російських ударів. Ризикуючи своїм життям та життям близьких, Катя намагається врятувати незнайомих українців. Фільм "Лишайся онлайн" – це історія звичайних українців, у яких не залишається вибору, окрім як стати героями.

Головні ролі у фільмі виконали Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський (фільм "Найкращі вихідні", серіал "Перші дні"), Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема ("Памфір", "Уроки толерантності", "Номери") та інші.

Режисеркою фільму виступила Єва Стрельнікова, яка до цього багато працювала на телебаченні.

Як зазначають автори фільму, він повністю – від ідеї до реалізації – був створений під час повномасштабного вторгнення за кошти приватних інвесторів. У нетиповому для українського ринку форматі скрінлайфу автори розповіли про російсько-українську війну в умовах діджиталізованого світу, де є місце людським переживанням та емоціям.

Світова прем'єра фільму відбулася у липні 2023 року. Він вже має в своєму доробку нагороду "Найкращий перший ігровий фільм" від Fantasia Film Festival, що проходив в Монреалі (Канада).

В широкий український прокат стрічка вийде 28 березня 2024 року.

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