Ольга Сумська зіграла роль кумедної Тамари Павлівни.

Акторка Ольга Сумська в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, що на роль Тамари Павлівни в новій українській комедії "Любов і Блогери" її затвердили без кастингу.

"Це, мабуть, один із небагатьох проектів, куди я пройшла без кастингу, продюсери мене просто запросили зіграти конкретну роль у фільмі. З Євгеном Таллером (продюсер, співрежисер комедії, - УНІАН) ми познайомились ще близько 10 років тому. Він підійшов до мене на прем'єрі одного з повних метрів, хотів щось запитати з приводу інтерв’ю, і в кінці нашої розмови так зухвало сказав мені: "Ольго В’ячеславівно, от я стану продюсером і буду знімати вас у кіно". Як бачите, пройшли роки, і він дотримав слова. Було надзвичайно приємно, що роль вже була розрахована на мене і без кастингу", - розповіла Сумська.

За словами акторки, її героїня Тамара Павлівна - гострохарактерна, кумедна, яка знає собі ціну.

Читайте такожДжейсон Момоа може зіграти антагоніста в "Форсажі 10" - ЗМІ"За фразою і однією зі сцен вже можна зрозуміти її темперамент: "Якщо є на світі рай, то це Кагарлицький край". Вона говорить характерним для нашого умовного Кагарличчя суржиком. У Тамари Павлівни взагалі такі якісь незрозумілі і трішки неадекватні риси, які зазвичай дуже цікаві глядачеві. Потрібно було слідкувати за мовою, ходою, манерно триматися. Ця героїня мені одразу сподобалася, і я грала її з величезним задоволенням", - додала Ольга.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла про свою роль у серіалі "Кріпосна".

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