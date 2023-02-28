В український прокат фільм вийде 27 квітня 2023 року.

Вийшов українький трейлер пригодницького фентезі "Магічні двері" (The Portable Door) з Крістофом Вальцем в головній ролі, знятого за творами британського письменника-фантаста Тома Голта, що пише під псевдонімом K. J. Parker.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 27 квітня 2023 року.

В центрі сюжету фільму опиниться молодий чоловік Пол, який випадково стає стажером у таємничій лондонській фірмі. Там він сидить за одним столом із Софі – ідеальною кандидатурою для стрімкого кар’єрного зростання. Втім, якими б різними вони не були, герої швидко усвідомлюють, що їхній роботодавець – не зовсім звичайний. Одним з перших доручень Пола стають пошуки наймогутнішої та найбажанішої речі у світі – Магічних дверей. Ця місія відкриє для юнака незнаний світ: від підземель, які кишать гоблінами, до найвищих точок Гімалаїв. У своїх пошуках Пол перетворюється з людини, яка не має жодного уявлення про те, чим займається, на героя, який має врятувати світ та свою кохану. Та щоб зробити це, йому доведеться повстати проти свого наставника, містера Веллса, і саботувати найпідступніший план, який коли-небудь загрожував людству.

Головні ролі у фільмі виконали Крістоф Вальц ("Безславні виродки", "Джанго вільний"), Сем Ніл ("Парк Юрського періоду", "Світ Юрського періоду: Домініон", "Гострі картузи"), Міранда Отто ("Війна світів", "Сонна лощина", "Моторошні пригоди Сабріни"), Патрік Ґібсон ("Тінь та кістка", "Толкін"), Софі Уайлд (серіали "Райське місце", "Ти мене не знаєш"), Джессіка Де Ґау (серіали "Стріла", "Корона", "Дракула") та інші.

Режисером фільму виступив австралійський актор та режисер Джеффрі Вокер, який до цього працював здебільшого над серіалами.

Вас також можуть зацікавити новини: