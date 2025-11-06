Головну роль зіграв племінник артиста.

Вийшов перший офіційний тизер біографічного фільму "Майкл", який розкаже історію короля попмузики Майкла Джексона. Головну роль зіграв рідний племінник легендарного артиста.

Як повідомляє Variety, режисером стрічки став Антуан Фукуа, а виконавцем головної ролі Джафар Джексон. Також у фільмі зіграли Кендрік Семпсон, Майлз Теллер, Колман Домінго, Ніа Лонг, Джессіка Сула, Лоренц Тейт, Лора Харрієр та Кет Грем.

Хвилинний ролик починається з кадрів зі студії, де Джексон перебуває разом зі своїм наставником Квінсі Джонсом.

"Я знаю, що ти довго цього чекав. Треки написані, пісні готові. Почнімо з початку", - говорить легендарний продюсер.

Тизер містить уривки з дитинства Майкла, його культових виступів і музичних кліпів. Зокрема, можна помітити кадри, які повторюють легендарний кліп "Thriller".

Майкл - офіційний тизер

"Майкл" - це кінематографічне зображення життя та спадщини одного з найвпливовіших артистів, яких коли-небудь знав світ. Фільм розповідає історію життя Майкла Джексона поза музикою, простежуючи його шлях від відкриття його надзвичайного таланту до артиста-провидця. Фільм дає глядачам можливість побачити Майкла Джексона зблизька, як ніколи раніше. Саме тут починається його історія", - йдеться в описі тизеру.

Як повідомлялося раніше, прем'єра байопіку була перенесена з жовтня 2025-го на квітень 2026 року.

До слова, рівно рік тому, 4 листопада, не стало музичного продюсера альбомів Майкла Джексона, Квінсі Джонса.

