Вийшов перший офіційний тизер біографічного фільму "Майкл", який розкаже історію короля попмузики Майкла Джексона. Головну роль зіграв рідний племінник легендарного артиста.
Як повідомляє Variety, режисером стрічки став Антуан Фукуа, а виконавцем головної ролі Джафар Джексон. Також у фільмі зіграли Кендрік Семпсон, Майлз Теллер, Колман Домінго, Ніа Лонг, Джессіка Сула, Лоренц Тейт, Лора Харрієр та Кет Грем.
Хвилинний ролик починається з кадрів зі студії, де Джексон перебуває разом зі своїм наставником Квінсі Джонсом.
"Я знаю, що ти довго цього чекав. Треки написані, пісні готові. Почнімо з початку", - говорить легендарний продюсер.
Тизер містить уривки з дитинства Майкла, його культових виступів і музичних кліпів. Зокрема, можна помітити кадри, які повторюють легендарний кліп "Thriller".
Майкл - офіційний тизер
"Майкл" - це кінематографічне зображення життя та спадщини одного з найвпливовіших артистів, яких коли-небудь знав світ. Фільм розповідає історію життя Майкла Джексона поза музикою, простежуючи його шлях від відкриття його надзвичайного таланту до артиста-провидця. Фільм дає глядачам можливість побачити Майкла Джексона зблизька, як ніколи раніше. Саме тут починається його історія", - йдеться в описі тизеру.
Як повідомлялося раніше, прем'єра байопіку була перенесена з жовтня 2025-го на квітень 2026 року.
До слова, рівно рік тому, 4 листопада, не стало музичного продюсера альбомів Майкла Джексона, Квінсі Джонса.