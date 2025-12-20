Якщо ви припуститеся цієї помилки, наступного сезону гортензія просто не розквітне.

Неправильна обрізка гортензій може зіпсувати цвітіння наступного сезону. А час обрізки має вирішальне значення, оскільки гортензії цвітуть на торішніх стеблах.

Навіщо обрізати гортензії після цвітіння

Після того, як гортензії відцвітуть, приходить час для невеликого прибирання. Мета проста: видалити сухі та пошкоджені гілки і зів'ялі суцвіття, пише Futura-sciences.

Але цю легку обрізку слід проводити тільки, якщо ви живете в м'якому кліматі, де обрізані гілки не замерзнуть взимку.

Якщо ви живете в регіоні, де взимку холодно, то краще залишити зів'ялі суцвіття в спокої. Занадто рання обрізка може призвести до пошкодження нових бруньок морозом, а залишивши їх на місці, ви забезпечите природний захист від холоду.

Коли обрізати гортензії

Незалежно від того, чи проводили ви легку обрізку восени, основну обрізку слід проводити наприкінці лютого або на початку березня, до початку нового росту. Саме в цей час найлегше помітити нові зелені бруньки. Проте будьте обережні - гортензії цвітуть на старих пагонах, тож надто агресивна обрізка може призвести до відсутності квітів. Якщо залишити їх без обрізки, вони ростимуть безладно; якщо обрізати занадто сильно, вони не цвістимуть.

Як обрізати гортензії

Використовуйте гострі, чисті секатори. Почніть з видалення всіх зів'ялих квіток, потім обріжте кожне стебло трохи вище свіжої зеленої бруньки або пари здорового листя.

Заодно видаліть всі мертві або пошкоджені гілки біля основи і використовуйте зрізані частини як мульчу навколо рослин.

Надайте кущу форму, прорідивши його центральну частину для кращої циркуляції повітря - це допоможе запобігти хворобам.

Підживіть рослини спеціальним добривом для гортензій і покрийте ґрунт шаром компосту.

