Зйомки нового кліпу тривали в Києві два дні, режисером відео виступив Алан Бадоєв.

Популярна співачка Віра Брежнєва випустила новий кліп на пісню "Рожевий дим".

Багаторівневі декорації, складні механічні конструкції і команда понад 50 осіб: масштаби на майданчику не поступалися зйомкам повнометражного кіно, завдяки чому вийшов короткометражний міні-фільм.

Співачці довелося танцювати на барній стійці, зніматися на складному пристрої в підвішеному стані, перемикатися зі зйомки на спеці на зйомку з льодом. Але, головне - перевтілитися в героїню драматичного сюжету, яка переживає зраду.

Дія історії починається в нічному клубі, куди щаслива пара прийшла відпочити і розвіятися... але основний сюжет розгортається саме в уяві головної героїні.

"Я розумію, що багатьом хочеться дізнатися більше про моє особисте життя. Посмакувати подробиці, приміряти на себе. Але зараз все, що хто-небудь про неї знає, це чутки, припущення і здогади, - говорить Віра Брежнєва. - Чи є відображення мого життя в цьому відео, знаю тільки я…"

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Режисер відео Алан Бадоєв, який крім інших знімав і перший сольний кліп Віри Брежнєвої, зазначив акторську гру співачки:

"Ми з Вірою досить давно працюємо разом, довіряємо один одному і отримуємо задоволення від роботи. У нас є дуже цінне відчуття партнерства на майданчику. Іноді режисерові нелегко працювати з актором, який його не розуміє або не довіряє йому, як і акторові з режисером. У нас такої проблеми з Вірою немає. У Віри є вже досить великий акторський бекграунд, і тут нам це дуже знадобилося. Віра відмінно впоралася із завданням".

Над образами співачки працював відомий український дизайнер, засновник бренду FROLOV - Іван Фролов. Його сукня для Віри з ланцюжків з камінням важила понад п'ять кілограмів.

За задумом авторів ідеї, Віри Брежнєвої і продюсера Костянтина Меладзе, фінал відео непередбачуваний до самого кінця. Чи буде Happy end?,- на це питання відповість сам глядач.

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Автор: Діана Могилєвич