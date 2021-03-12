Режисер Крістофер Маккуорі анонсував участь у фільмі відразу п'яти нових акторів.

Компанію Тому Крузу у фільмі "Місія нездійсненна 7" складуть п'ять нових акторів.

Читайте такожТом Круз прибув до Абу-Дабі для зйомок фільму "Місія нездійсненна 7"Про це в Instagram повідомив режисер Крістофер Маккуорі і опублікував фото.

В акторському складі сьомої частини "Місії нездійсненної" вказані Кері Елвес ("Дуже дивні справи"), Марк Гатісс ("Шерлок"), Чарльз Парнелл ("Останній корабель"), Роб Ділейні ("Катастрофа") і Індіра Варма ("Гра престолів").

"Місія нездійсненна-7" з Томом Крузом вже знята і повинна була вийти 23 липня цього року, але прем'єра змістилася на чотири місяці - на 19 листопада. Вихід восьмої частини був запланований на 5 серпня 2022 року, але тепер він перенесений на три місяці - на 4 листопада 2022 року.

В даний час зйомки фільму "Місія нездійсненна 8" з Томом Крузом відкладені.

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Автор: Ірина Погоріла