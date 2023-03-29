У прокат фільм з неймовірним акторським складом має вийти 16 червня 2023 року.

Кінокомпанія Focus Features випустила перший трейлер нового фільму режисера-візіонера Веса Андерсона "Місто астероїдів" (Asteroid City).

Події картини розгортатимуться в 1955 році на з'їзді спостерігачів за зірками у вигаданому американському містечку посеред пустелі. Через надзвичайну подію учасники заходу змушені будуть затриматися там до з'ясування всіх обставин.

У фільмі задіяні чимало акторів, які вже неодноразово знімалися у Андерсона – Едріен Броуді, Тільда Суїнтон, Скарлетт Йоханссон, Джейсон Шварцман, Джефф Голдблюм, Едвард Нортон, Віллем Дефо, Лів Шрайбер, Руперт Френд, Тоні Револорі, Джеффрі Райт і Джейк Райан.

Також одразу кілька зірок Голлівуду попрацювали з Андерсоном вперше – Том Генкс ("Форрест Гамп", "Термінал"), Марго Роббі ("Я, Тоня", "Вавилон"), Метт Діллон ("Зіткнення", "Будинок, який побудував Джек"), Стів Карелл ("Офіс", "Космічні війська"), Хонг Чау ("Меню", "Кит") і Майя Хоук ("Дивні дива", "Одного разу в Голлівуді").

У прокат фільм має вийти 16 червня 2023 року, за його міжнародний прокат відповідатиме Universal Pictures.

Уес Андерсон – чим відомий режисер

53-річний американський режисер і сценарист Вес Андерсон працює в основному в жанрах комедії і трагікомедії. Для його фільмів характерний незвичайний візуальний стиль з впізнаваними авторськими прийомами: симетрія кадру, пастельні кольори, нестандартне використання декорацій і екранних титрів. Також його фільми відрізняються приголомшливим підбором акторів, причому багато з них працювали з Андерсоном неодноразово.

Свій перший повнометражний фільм – кримінальну комедію "Пляшкова ракета" – він представив в 1996 році. Всього на даний момент у фільмографії Андерсона десять повнометражних ігрових і анімаційних фільмів, найуспішнішими з яких є "Сімейка Тененбаум", "Незрівнянний містер Фокс", "Королівство повного місяця", "Готель "Гранд Будапешт" і "Острів собак". Саме за них він має кілька номінацій на "Оскар". Попередній фільм режисера – "Французький Вісник" – вийшов у 2021 році.

Вже відомо, що наступним після "Міста астероїдів" Андерсон випустить фільм "Дивовижна історія Генрі Шугара" для Netflix, а головні ролі в ньому виконають Бенедикт Камбербетч, Рейф Файнс, Бен Кінгслі, Дев Патель, Руперт Френд і Річард Айоаді.

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