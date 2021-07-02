За сюжетом, через дії Ван Хелсінга з Дракулою і монстрами починають відбуватися дивні речі.

У мережі з'явився новий трейлер четвертої частини анімаційної комедійної франшизи про пригоди Дракули і його приятелів - "Монстри на канікулах 4: Трансформанія" (англ. Hotel Transylvania: Transformania - "Готель Трансільванія: Трансформанія").

Sony Pictures Animation опублікувала відео на своєму YouTube-каналі.

Вихід цього американського мультфільму був намічений на 6 серпня 2021 року, проте через пандемію COVID-19 прем'єру відклали до 1 жовтня.

За сюжетом четвертої частини, через дії Ван Хелсінга з Дракулою і монстрами починають відбуватися дивні речі. Герої мають з'ясувати, як повернути життя до звичного русла.

Режисером проекту виступив Дерек Драймон, відомий за мультсеріалами "Губка Боб Прямокутні Штани", "Нове життя Рокко", "Табір Лазло", "Кітпес" і "Час пригод".

В озвучуванні брали участь Брайан Халл, Енді Семберг, Селена Гомес, Бред Абрелл, Девід Спейд, Стів Бушемі, Кіган-Майкл Кей, Моллі Шеннон, Френ Дрешер, Мел Брукс і Кетрін Хан.

Адам Сендлер, який озвучував раніше Дракулу, не повернувся до ролі.

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Автор: Катерина Комолова