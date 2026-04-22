'Заколот': новий бойовик з Джейсоном Стейтемом отримав дату виходу в Україні

Новий екшн-трилер "Заколот" (Mutiny) з Джейсоном Стейтемом ("Гнів людський", "Механік", "Бджоляр", "Самотник", франшизи "Перевізник", "Форсаж", "Нестримні") отримав дату виходу в Україні

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде 27 серпня 2026 року – на тиждень пізніше після світового релізу.

У центрі сюжету – вже традиційно для Стейтема, герой із військовим минулим, який опиняється втягнутим у смертельно небезпечну гру. Тепер це – колишній спецпризначенець і офіцер поліції Нью-Йорка Коул Рід, який нині працює у сфері приватної охорони. Та коли його звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу, він змушений тікати й самостійно шукати справжнього злочинця. В процесі він виходить на слід міжнародної змови.

Також у фільмі зіграли Аннабелль Волліс ("Люди Ікс: Перший клас", "Анабель", "Мумія", серіал "Гострі картузи"), Джейсон Вонг ("Джентльмени", "Гнів людський"), Арнас Федаравічус (серіали "Останнє королівство", "Колесо часу", "Білий лотос"), Роланд Мюллер ("Метелик", "Хмарочос", "Лицарі справедливості") та інші.

Зняв стрічку французький режисер і сценарист Жан-Франсуа Ріше ("Напад на 13-ту дільницю", "Ворог держави № 1", "Рейс").

Основні зйомки фільму проходили восени 2024 роу в Лондоні.

Вас також можуть зацікавити новини: