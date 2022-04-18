УНІАН склав добірку хороших фільмів не про війну.

У такий непростий період багато хто впадає в депресію. Але ми знаємо, як поліпшити ваш емоційний стан. Пропонуємо вам топ-5 романтичних фільмів, щоб відволіктися від війни.

"З мого вікна"

Фільм "З мого вікна" створений за мотивами популярного молодіжного роману Аріани Годой. У центрі сюжету молода дівчина, яка закохана у свого сусіда. Але все змінюється, коли хлопець відповідає їй взаємністю, попри те, що їхні батьки проти цього роману.

"365 днів"

Польський фільм "365 днів" розповість про главу мафії, який закохується у звичайну дівчину. Попри те, що вона у стосунках, він викрадає її. Массімо дає Лаурі всього 365 днів, щоб вона його покохала. В іншому випадку він відпустить її. Як будуть розвиватися їхні стосунки - дивіться прямо зараз. До слова, 27 квітня вийде друга частина цього фільму.

"Назустріч вітру"

Хвилі, сонце і пристрасть. На морському курорті юна дівчина з багатої сім'ї вперше закохується. Її обранець - волелюбний інструктор з кайтсерфінгу. Головні ролі в цьому літньому кіноромані від Крістоффера Раса грають Соня Метелиця і Якуб Сасак.

"Невловний аромат кохання"

Зустрівши ідеального хлопця в додатку для знайомств, письменниця з Лос-Анджелеса (Ніна Добрев) летить через всю країну, щоб здивувати його на Різдво, але дізнається, що її обдурили. Цей фільм подарує вам гарний настрій, бо така ситуація відбувалася, напевно, з кожним, хто знайомився в інтернеті.

"До зустрічі з тобою"

Життєрадісна Лу (Емілія Кларк) влаштовується на роботу до багатого цинічного холостяка, якого паралізувало після аварії. Вона буде допомагати йому, а потім їх робочі відносини переростуть в дещо більше.

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