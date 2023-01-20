В український прокат фільм вийде 26 січня 2023 року.

Вийшов новий український трейлер екшн-комедії "Нестримне весілля" (Shotgun Wedding) з Дженніфер Лопес в головній ролі.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 26 січня 2023 року.

В центрі сюжету фільму – пара Дарсі та Том, які планують пишне романтичне весілля на екзотичному острові. Втім, сама наречена віддала б перевагу чомусь менш вишуканому, а її бажання втекти з власного весілля стало ще більш очевидним після зустрічі родин наречених та їхніх друзів – вони виявилися просто несумісні. Однак саме тоді, коли сутички загрожують усе зруйнувати, весілля зривають пірати. Вони беруть у заручники усіх, окрім зниклих наречених. Тепер Дарсі і Том повинні припинити суперечки, щоб врятувати рідних.

Головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Лопез ("Вийди за мене", "Шахрайки з Волл-Стріт"), Джош Демел (франшиза "Трансформери") та Дженніфер Кулідж (франшиза "Американський пиріг", серіал "Білий лотос"). Також одну з епізодичних ролей у фільмі виконав Ленні Кравіц.

Режисером фільму виступив Джейсон Мур ("Сестри", "Ідеальний голос").

Прем'єра фільму відбулася наприкінці 2023 року у Сингапурі, за підсумками перших переглядів він отримав змішні відгуки.

Зазначимо, це вже не перший фільм з Дженніфер Лопес у ролі нареченої – буквально рік тому вийшов фільм "Вийди за мене".

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