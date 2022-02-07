В український прокат стрічка вийде 17 лютого.

Популярний стримінговий сервіс Netflix придбав права на показ нового фільму українського режисера Олега Сенцова "Носоріг".

Про це режисер написав на своїй сторінці у Facebook.

"Носоріг": трейлер фільму

"Носоріг": що відомо про фільм

Прем'єра фільму "Носоріг" відбулася восени минулого року, світова – на 78-му Венеціанському кінофестивалі, українська – на Київському тижні критики.

В український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року.

Це друга повнометражна робота українського режисера Олега Сенцова.

Головну роль у фільмі зіграв 27-річний Сергій Філімонов – лідер неформального об'єднання "Гонор", колишній керівник київського осередку "Нацкорпусу".

Читайте такожСтало відомо, коли в прокат вийде" Носоріг " СенцоваСюжет. Фільм розповідає про Україну 90-х і бандитське життя в ній, заснований на реальних подіях. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ та починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Вас також можуть зацікавити новини: