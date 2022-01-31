Прем’єра стрічки запланована на Netflix 18 лютого.

Стримінговий сервіс Netflix представив український трейлер фільму "Техаська різанина бензопилою" – продовження популярної однойменної хорор-франшизи.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі платформи.

Новий фільм розповість про події, які трапилися майже через 50 років після першої частини.

Читайте такожNetflix зняв свою версію серіалу "Паперовий дім": вийшов трейлер (відео)"Після майже 50 років переховування Шкіряне лице повертається і переслідує групу молодих ідеалістичних друзів, які випадково потурбували його ізольований особистий світ у віддаленому техаському містечку", - йдеться в описі до трейлера.

Режисером стрічки виступив Девід Блю Ґарсія. Прем’єра стрічки запланована на Netflix 18 лютого. Перший фільм серії жахів "Техаська різанина бензопилою" був знятий 1974 року.

Нагадаємо, англійський актор Х'ю Лорі і американський актор італійського походження Марк Руффало зіграють в новому серіалі для Netflix.

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