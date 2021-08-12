Концерт Nick Cave & The Bad Seeds в Києві запланований на серпень 2022 року.

Легендарний австралійський рок-музикант Нік Кейв вперше дасть концерт в Україні.

Як повідомляється на сторінці концертного агентства Pop Corn CA в Facebook, концерт гурту Nick Cave & The Bad Seeds запланований на 19 серпня 2022 року в столичному Палаці спорту. Квитки мають надійти в продаж з 16 серпня 2021 року, вартість від 1290 грн.

Хто такий Нік Кейв

Рок-музикант, поет, письменник, автор музики до фільмів і актор Нік Кейв народився в 1957 році в Австралії. Музикант відрізняється особливо похмурим стилем як в музиці та ліриці, так і зовнішньому вигляді, а на концертах він вельми екпресивний і театральний. За словами самого Кейва, на його особистість і творчість дуже вплинула художня література.

Свою музичну діяльність Кейв почав наприкінці 70-х років минулого століття разом з композитором-мультиінструменталістом Міком Харві, з яким він познайомився під час навчання в художньому коледжі. Разом вони організовували практично всі свої наступні музичні проекти.

Першим став гурт Boys Next Door, що випустив лише один альбом в 1979 році і відразу ж розвалився. Наступним проектам став постпанк-гурт The Birthday Party, на рахунку якої чотири альбоми з 1980 по 1983 роки.

Ну а в 1983 році Кейв і Харві створили своє головне дітище – рок-гурт Nick Cave & The Bad Seeds, що існує донині. Основою для звучання гурт взяв нойз-рок, а також елементи таких стилів як панк-рок, готик-рок, блюз і ноу-вейв. На даний момент на рахунку гурту 17 студійних альбомів. Саме її концерт і відбудеться в Україні в 2022 році.

Крім цього, Кейв відзначився кількома сольниками, останній з яких Carnage він випустив в парі з Уорреном Еллісом з Nick Cave & The Bad Seeds в лютому 2021 року.

Ну а масовий слухач в першу чергу знає Ніка Кейва за вічним хітом Where the Wild Roses Grow, випущеному спільно з австралійською поп-дівою Кайлі Міноуг в 1994 році.

Також Кейв написав саундтреки до кількох десятків фільмів, включаючи "Бетмен назавжди", "Крик", "Хеллбой: Герой з пекла", "Любов і сигарети", "Як боягузливий Роберт Форд убив Джессі Джеймса", "Найп'яніший округ у світі" і "Гострі козирки".

Як раніше повідомляв УНІАН, музичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 рік. Серед хедлайнерів – Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud та інші.

Автор: Марина Григоренко