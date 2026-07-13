'Одіссея' Нолана зазнала критики за спотворення першоджерела: що з цього приводу думають греки

У самій Греції до експериментів режисера поставилися набагато спокійніше.

"Одіссея" (The Odyssey) Крістофера Нолана ("Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогія "Темний лицар") є одним із найочікуваніших фільмів 2026 року.

Однак ще задовго до виходу фільм піддався критиці, насамперед, за акторський склад та відхід від загальноприйнятих канонів – найбільше дісталося темношкірій Люпіті Ніонго ("12 років рабства", "Чорна пантера", "Ми", "Тихе місце: День перший") у ролі Єлени Троянської та трансгендерному Еліоту Пейджу ("Джуно", "Початок", франшиза "Люди Ікс", серіал "Академія Амбрелла") за роль Ахілла.

Однак у самій Греції, на батьківщині епічної поеми Гомера "Одіссея", написаної у 7-8 століттях до нашої ери, до таких експериментів Нолана, судячи з усього, ставляться набагато спокійніше. Більш того, багато греків переконані, що епос залишався живим майже 3000 років не всупереч переосмисленню, а завдяки йому.

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"Ми хочемо, щоб діти розуміли, що кожне нове творіння – це саме нове творіння", – сказав агентству Associated Press Філіппос Манцаріс, який викладає "Одіссею" семикласникам.

На уроках Манцаріса учні з ентузіазмом обговорюють зустрічі Одіссея з чудовиськами та інші пригоди. Їх навчають порівнювати інтелект героя з його силою, задаватися питанням, чи є помста моральною, чи є загартований у боях цар справді взірцем для наслідування та чи виправдане вбивство женихів його дружини. На його думку, рольові ігри спонукають дітей уявляти, що б вони зробили на місці Одіссея.

"Це дивовижний літературний текст, з яким діти можуть себе ототожнити, можливо, побачити Одіссея в собі, а також побачити свою батьківщину", – пояснив Манцаріс.

Видання зазначає, що в самій Греції існує безліч інтерпретацій класичної "Одіссеї" – від коротких дитячих книжок до яскравих театральних постановок, де величезну складну поему коротко переказано у зрозумілій для дітей формі.

Актор Манос Пінціс, який зіграв Одіссея в одній із таких постановок, пояснює, що подібні інтерпретації історії допомагають дітям відкривати для себе міфологію так, як цього не можуть зробити самі лише книги.

"Ви не кажете дитині: "Просто читай історію, бо ти мусиш", бо дитина чинитиме опір, коли їй щось нав'язують. Коли дитина бачить усе це, що розгортається перед її очима, – це стає цінним кроком до навчання, до добровільного вивчення того, чого від неї очікують", – сказав Пінціс.

Примітно, що найбільше критики на адресу касту "Одіссеї" лунає в консервативних колах США. Наприклад, Ілон Маск заявив, що Нолан осквернив "Одіссею" після того, як на роль Єлени Троянської було обрано Ніонго. Консервативні коментатори, зокрема Метт Волш, стверджували, що фільм ставить на перше місце політику ідентичності, повторюючи колишні критичні зауваження фанатів на адресу науково-фантастичних та фентезійних римейків, у яких чорношкірі та латиноамериканські актори грали улюблених персонажів іншої раси чи етнічної приналежності.

Сам Нолан в інтерв'ю The Telegraph сказав, що негативна реакція "неминуча": "Ці розмови, які відбуваються до того, як люди побачать фільм, завжди не мають значення, бо ніхто з них ще не знає, що це за фільм насправді".

Тим часом у коментарі AP режисер додав, що хотів зробити фільм доступним і зрозумілим, а "не озиратися на минулі голлівудські версії того, як зображати стародавній світ".

У Греції ж ця полеміка не набула широкого розголосу, оскільки там звикли до того, що стародавніх греків грають іноземці – шотландець Джерард Батлер у ролі царя Леоніда у фільмі "300 спартанців" кричав: "Це Спарта!", уродженець Оклахоми Бред Пітт зіграв Ахіллеса у "Трої", ірландець Колін Фаррелл виконав роль Олександра Македонського, а Анджеліна Джолі зіграла його матір. Версія Нолана продовжила цю традицію, залучивши міжнародний зірковий акторський склад, зокрема Метта Деймона, Тома Голланда, Енн Гетевей, Роберта Паттінсона, Зендаю, Шарліз Терон та багатьох інших, тоді як оповідь веде репер Тревіс Скотт.

Проте невелика грецька націоналістична партія "Нікі" все ж висловила протест проти такого підбору акторів та рішення уряду Греції виділити близько 6 мільйонів євро субсидій на підтримку місцевого виробництва фільму. Партія заявила, що таким чином грецькі платники податків фінансують нав'язування "ідеології прогресивного спрямування" грецькій історії та культурній ідентичності.

Їм різко відповіла грецька міністр культури Ліна Мендоні: "До обов'язків держави не входить диктувати творцеві, як йому слід художньо інтерпретувати твір чи міф. Чи можемо ми серйозно обговорювати, чи повинна держава піддавати цензурі Крістофера Нолана?".

У свою чергу професор давньогрецької літератури в Університеті Арістотеля в Салоніках Христос Цагаліс зазначив, що зрештою саме глядачам належить судити, наскільки вдалою є остання інтерпретація "Одіссеї" від Нолана. Що дійсно важливо, за його словами, так це те, чи передає вона щось фундаментальне про одну з найвеличніших історій.

Твори Гомера, переказані й переосмислені поколіннями, збереглися саме завдяки своїй універсальності, пояснив Цагаліс.

"Я думаю, це чудово, що щось, створене в певний момент часу певним народом, поділяють стільки людей по всьому світу... Це спільна культура. Це захоплююча історія", – підсумував він.

Тим часом, як раніше повідомляв УНІАН, перші відгуки критиків про фільм виявилися виключно позитивними.

Ну а українські глядачі зможуть оцінити новинку вже з четверга, 16 липня 2026 року.

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