В ролику показані перші кадри кількох найочікуваніших серіалів другої половини 2025 року.

Стрімінговий сервіс Disney+ випустив відеоролик-анонс своїх найочікуваніших серіалів, які вийдуть на екрани у другій половині 2025 року. Частину з них випустять в партнерстві з Hulu.

Зокрема, в опублікованому на YouTube тизері було показано перші кадри з серіалів "Диво-людина" і "Чад Пауерс".

Так, екшн-комедія "Диво-людина" (Wonder Man), вихід якого запланований на грудень 2025 року, стане вже 17-м серіалом в рамках кіновсесвіту Marvel. В центрі сюжету – актор і каскадер із суперздібностями Саймон Вільямс, який проходить прослуховування на головну роль у телесеріалі про супергероїв.

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Головну роль у серіалі виконує Яг'я Абдул-Матін II ("Аквамен", "Ми", "Суд над чиказькою сімкою", "Кендімен", "Матриця: Воскресіння"). Також у шоу задіяний Бен Кінгслі, що повторить роль Тревор Слеттері з фільмів "Залізна людина 3 (2013) і "Шан-Чі та Легенда Десяти Кілець" (2021).

Тим часом, спортивна комедія "Чад Пауерс" розповідає про колись перспективного квотербека Расса Холлідея, чия кар'єра була зруйнована через його проблемну поведінку. Тоді він вирішив вступити до провінційної команди з американського футболу як талановитий, привітний Чед Пауерс.

Головну роль у серіалі зіграв Ґлен Пауелл ("Топ Ган: Маверік", "Люблю тебе ненавидіти", "Смерчі", "Найманий вбивця", "Людина, що біжить"). Прем'єра серіалу запланована на кінець вересня 2025 року.

Крім того, в ролику були показані кадри до серіалів "Чужий: Земля" (1 сезон), "Персі Джексон та Олімпійці" (2 сезон), "Убивства в одній будівлі" (5 сезон), "Викривлена історія Аманди Нокс" (1 сезон) та "Усе справделиво" (1 сезон).

Точні дати релізів серіалів у ролику не наводилися.

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