Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила новий трейлер чорної комедії "Одна битва за іншою" (One Battle After Another), головну роль в якій виконав оскароносний Леонардо Ді Капріо.

В центрі сюжету фільму, що є вільною екранізацією роману Томаса Пінчона "Винокрай", – колишній хіпі Боб Фергюсон, а нині наркоман і алкоголік. 16 років тому він разом зі своєю коханою були членами групи радикальних революціонерів. Коли ж їхню доньку викрадає білий супремасист полковник Локджо, Боб має згадати давно забуті навички.

Зауважимо, що на відміну від книги в екранізації події перенесені з 1990-х років у XXI століття.

Окрім Ді Капріо ("Банди Нью-Йорка", "Острів проклятих", "Вовк з Уолл-стріт", "Джанго вільний", "Уцілілий", "Вбивці квіткової повні"), у фільмі також зіграли Шон Пенн ("Шлях Карліто", "Таємнича річка", "Мілк", "Вона прекрасна"), Бенісіо дель Торо ("Трафік", "Місто гріхів", "Сікаріо", "Фінікійська схема"), Теяна Тейлор ("Поїздка до Америки 2", "Білі люди не вміють стрибати"), Реджина Голл ("Дуже страшне кіно", "Законослухняний громадянин") та інші.

Зняв стрічку 11-разовий номінант на премію "Оскар" та лауреат усіх найпрестижніх кінаногород світу Пол Томас Андерсон ("Магнолія", "Нафта", "Майстер", "Вроджена вада", "Лакрична піца", "Примарна нитка").

В український прокат фільм вийде 25 вересня 2025 року.

