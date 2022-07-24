Не дарма кажуть, що жінки гірше війни. Добірка цих фільмів вам це доведе.

Ох, жінки! Який підступний план тільки не народиться в їх голові, якщо зачепити їхні почуття. Особливо, якщо мова заходить про найбільше і прекрасне почуття на цій планеті - кохання. І якими страшними можуть бути їхні вчинки, якщо вони потерплять зраду з боку чоловіка і не тільки.

"Інша жінка"

Головна героїня заводить стосунки зі справжнім негідником, не знаючи, що він одружений. Коли вона випадково знайомиться з його дружиною, то вони дуже зближуються. Але хто б міг подумати, що вони не єдині його кохані жінки? Тоді всі три дівчини об'єднуються, щоб помститися неугодному чоловіку.

"Клуб перших дружин"

Чотири подруги стали жертвами обману з боку своїх чоловіків. Вони зазнали зраду, брехню, і в підсумку залишилися кинуті. Одна з них не змогла витримати цього і покінчила життя самогубством. Тоді інші три подруги вирішуються помститися мерзотникам за зіпсоване життя.

"Монстр"

Головна героїня росла милим дівчиськом, але в юності з нею сталося страшне. Вона піддалася насильству і постійним приниженням. Вона не змогла впоратися з цим болем, тому почала пити, палити і вживати наркотики. На життя вона заробляла своїм тілом. Але чим старше вона ставала, тим більше їй хотілося помститися всім чоловікам за покалічену долю. Так вона і стала кровожерливою вбивцею.

"Льодяник"

Недобросовісний фотограф знайомиться з молоденькими дівчатами в мережі і запрошує їх нібито на фотосесію. Одного разу на його "вудку" попалася 14-річна Хейлі. Вона приїжджає до нього додому, але виявляється, що у неї свої плани.

"Моя супер-колишня"

Супергероїню і борця зі злочинцями, що ховається під маскою милої дами, одного разу кидає бойфренд. Тоді розлючена жінка вирішується помститися йому найвитонченішим способом.

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