Олег Винник постав в образі рокера / Скріншот
Мегапопулярний український співак Олег Винник вийшов на сцену шоу "Голос країни" та виконав з конкурсантом Богданом Мухою пісню Rammstein.Читайте такожСтали відомі імена тренерів "Голосу країни-11"
Відповідне відео опубліковане в Instagram головного співочого проекту країни.
Винник продемонстрував ідеальні вокальні здібності й викликав хвилю захоплення в мережі: "Вау!", "Оце так талант!", "Це бомба", "Винник дав жару", "Шедеврально".
"Голос країни-11": як минув другий ефір
- У другому епізоді спробував свої сили на сцені "сліпих прослуховувань" співак NIKITA LOMAKIN з піснею My Heart Will Go On.
Ломакін прийшов на шоу "Голос країни-11" / фото instagram.com/goloskrainy_official
- Здивувала глядачів і спадкоємиця унікальної бібліотеки українських пісень Галина Куришко.
Галина Куришко / фото instagram.com/goloskrainy_official
- Також на шоу прийшов Богдан Муха, який виконав легендарний хіт групи Queen під назвою The Show Must Go On.
Богдан Муха - рок-виконавець / фото instagram.com/goloskrainy_official
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