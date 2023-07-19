В український прокат новий фільм Крістофера Нолана вийде вже 20 липня 2023 року.

Кіностудія Universal Pictures випустила ексклюзивний ролик про те, як знімали біографічний фільм "Оппенгеймер" (Oppenheimer) від режисера Крістофера Нолана ("Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет").

Також у відео можна побачити невеличкі інтерв'ю з самим режисерам та виконавцями головних ролей у фільмі: Кілліаном Мерфі ("Початок", "28 днів потому", "Сніданок на Плутоні", "Гострі картузи"), Емілі Блант ("Тихе місце", "Круїз по джунглях"), Меттом Деймоном ("Розумник Уілл Хантінг", "Одинадцять друзів Оушена", "Марсіанин"), Флоренс П'ю ("Чорна вдова", "Сонцестояння", "Диво") та Робертом Дауні-молодшим ("Залізна людина", "Месники", "Шерлок Холмс").

"Сценарій "Оппенгеймера" потребував величезного акторського складу, аби зіграти десятки персонажів, які змінили світ у 20-му столітті. Кілліан Мерфі, який зіграв Роберта Оппенгеймера, був центральною фігурою фільму. Проте я розумів, що Кілліану поруч будуть потрібні актори, які могли б кинути йому виклик. В історії з такою кількістю різних облич кожен з героїв повинен був мати свою особливість і викликати довіру у глядачів, коли ті споглядатимуть на них з великих екранів. Тож для цієї місії нам вдалося зібрати феноменальний каст", – розповів Нолан.

"Оппенгеймер" є одним з найочікуваніших фільмів 2023 року. В український прокат він вийде вже 20 липня 2023 року.

Фільм розповідає про американського фізика Роберта Оппенгемера, якого називають "батьком" атомної бомби. А саме про його роботу над так званим "Мангеттенським проектом" – програмою розробки ядерної зброї у США, здійснення якої почалося у вересні 1942 року. Проектом керували сам Оппенгеймер і генерал інженерного корпусу Армії США Леслі Гровз. Тоді усіх причетних до розробки ізолювали в спеціально побудованому поселенні посеред пустелі. В рамках проекту було створено три атомні бомби, дві з яких були скинуті на японські Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Зауважимо, що "Оппенгеймер" виходить в один день ще з однією великою прем'єрою року – "Барбі" Грети Гервіг. На тлі очікування "битви титанів" за глядача, в мережі виник спеціальний термін "Барбенгеймер" з численними фотокоалажами та відеороликами, в яких креативно поєднували обидва фільми.

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