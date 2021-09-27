Продаж квитків почнеться 30 вересня, проте українці вже з нетерпінням чекають на музикантів у столиці.

Гурт Maneskin приїде в Україну. Переможці Євробачення та лідери світових топ-чартів дадуть концерт у Києві в рамках свого європейського туру Loud Kids. Італійська рок-група ще не була в Україні, цей візит стане першим.

Продаж квитків почнеться лише 30 вересня. Проте вже відомо, коли саме Maneskin виступить у столиці - навесні 2022 року.

Гурт дасть концерт 7 березня 2022 року у київському клубі Stereoplaza. Українці вже з нетерпінням чекають на музикантів. Гурт Maneskin користується шаленою популярністю у всьому світі.

Проте україномовні та російськомовні фанати найчастіше з'являються у коментарях до кліпів та фото музикантів. Саме тому квитки на концерти Maneskin у Києві, ймовірно, "розлетяться" майже одразу.

Що відомо про гурт Maneskin

Maneskin – рок-гурт із Риму, до складу якої входять провідний вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торчіо. Колектив існує з 2016 року.

Гурт став відомим він після того, як у 2017 році посів друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X Factor.

2017 року був випущений дебютний сингл гурту під назвою "Chosen", який займав 2-ге місце в італійському чарті. Пізніше пісня увійшла до дебютного мініальбому Maneskin, який вийшов у середині грудня 2017 року.

Дебютний студійний альбом гурту "Il ballo della vita", що вийшов у 2018 році, досяг 1-го місця в чартах Італії і потрапив до хіт-парадів ще декількох європейських країн.

Цього року Maneskin виступив на культовому італійському музичному фестивалі "Sanremo" з піснею "Zitti E Buoni" та виборов там золото. На правах переможця учасники гурту представляють Італію на Євробаченні 2021 у Роттердамі.

У щорічному пісенному конкурсі Євробачення 2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею "Zitti E Buoni".

Автор: Поліна Кузенко