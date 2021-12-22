Трек став доступним на музичних платформах саме на День Святого Миколая.

Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський презентував новорічний трек "Санта Нікко".

"Санта Нікко" - це маніфест новорічних свят. У ньому все те, чого ми так чекаємо з приходом зими: безтурботність, подарунки, веселий настрій, святкові гірлянди. Окрім того, Сергій Лазановський один з небагатьох українських артистів, хто цьогоріч вирішив створити різдвяно-новорічний настрій для своєї аудиторії святковим треком.

Читайте також"Голос країни": Дорофєєва розповіла про конкуренцію з одним із суддів (відео)""Санта Нікко" - це моя перша новорічна пісня. Причин для неї є дві. Перша - хочу додати слухачам святкового настрою, створити передчуття свята і справжнього новорічного дива. Друга - ми в Україні ніяк не забудемо про Діда Мороза, який є уособленням радянського часу. Все одно на якомусь святкуванні він та й з’явиться. Santa Nikko - персонаж, який прийшов, щоб замінити радянського Діда Мороза! Подейкують, що він є далеким родичем усім відомого Святого Миколая! Все можливо", - зазначив виконавець.

Співак впевнений, що такого святкового героя не вистачає українцям. Пісня "Санта Нікко" активно розповсюджується у соцмережі TikTok і стає вірусною. На неї вже зняли відео популярні блогери і артисти такі як Даша Євтух, Надя Дорофєєва та інші.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова вразила відвертим вбранням на зйомках шоу "Голос країни".

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