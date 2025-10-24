Головну роль зіграла 53-річна акторка Ріа Сігорн.

Apple TV випустив офіційний трейлер нового науково-фантастичного серіалу "Плюрибус". Головну роль зіграла Ріа Сігорн.

Як повідомляє Variety, виконавчим продюсером та автором ідеї став Вінс Ґілліґан, який раніше працював над таким серіалами, як "Пуститися берега", "Краще подзвоніть Солу" та "Цілком таємно". Головну роль зіграла 53-річна американська акторка Ріа Сігорн, яка вже працювала з Ґілліґаном у проєкті "Краще подзвоніть Солу".

З 2-хвилинного ролика можна зрозуміти, що більшість людства потрапила під якісь чари - окрім головної героїні, письменниці, на ім'я Керол Стурка. Насправді ж, Землю охопив новий вірус, що робить людей постійно задоволеними та оптимістичними. Несподівано, виявляється, що Керол - єдина, хто має імунітет. Жінка не розуміє, що з нею відбувається, в той час як президент Сполучених Штатів каже їй: "Будь певна, Керол. Ми з'ясуємо, що відрізняє тебе від інших".

Окрім Сігрон, у серіалі "Плюрибус" знімаються Кароліна Відра та Карлос-Мануель Весга. Також з'являться запрошені зірки Міріам Шор, Пітер Бергман та Самба Шутте.

Плюрибус - трейлер

Перші два епізоди вийдуть на Apple TV вже 7 листопада. Також вже відомо, що серіал було продовжено на другий сезон.

