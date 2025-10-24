В український прокат фільм вийде 12 лютого 2026 року.

Кінокомпанія Sony Pictures показала трейлер кримінального трилера "Шлях до злочину" (Crime 101) з зірковим акторським складом.

Фільм, що є екранізацієм новели Дона Вінслоу "Злочин 101", розповідає історію невловимого грабіжника, який серією зухвалих пограбувань уздовж знаменитої траси 101 доводить поліцію до відчаю. Мріючи про останню й найризикованішу справу, він несподівано зустрічає на своєму шляху розчаровану життям страхову брокерку, яка й сама стоїть на порозі великих змін. Тим часом невтомний детектив Лу Лубєснік крок за кроком наближається до розкриття злочинної схеми, а напруга зростає з кожним днем. Коли наближається мить великої афери, межа між мисливцем і здобиччю стирається, і всі троє змушені заплатити ціну за власні рішення – усвідомивши, що дороги назад більше немає.

Головні ролі у фільмі зіграли Марк Руффало (франшиза "Месники", "Зодіак", "Острів проклятих", "Бідолашні створіння", "Мікі-17"), Кріс Гемсворт (франшизи "Тор", "Месники", "Гонка", "Погані часи у "Ель Роялі", "Фуріоза: Шалений Макс. Сага") та Геллі Беррі (франшиза "Люди Ікс", "Бал монстрів", "Помри, але не зараз", "Кінгсман: Золоте кільце", "Хижий ліс").

Також у фільмі зіграли Дженніфер Джейсон Лі ("Машиніст", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Мерзенна вісімка", "Гарні часи"), Баррі Кіоґан ("Вбивство священного оленя", "Дюнкерк", "Банши Інішерина", "Солтберн"), Моніка Барбаро ("Найкращий стрілець: Маверік", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"), Нік Нолті ("Мис страху", "Тонка червона лінія", "Готель "Руанда", "Грім у тропіках") та інші.

Режисером стрічки виступив англійський документаліст Барт Лейтон ("Самозванець", "Американські тварини").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 12 лютого 2026 року.

