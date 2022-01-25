Прем'єра в українських кінотеатрах запланована на 31 березня.

За сюжетом фільму "Пограбування по-українськи", дитячий тренер із плавання Алекс (Остап Халавко) по вуха закохується у недосяжну красуню (Даша Астаф'єва). Для того, щоб вразити кохану і різко змінити своє життя, Алекс вирішує… пограбувати банк! Та, звичайно, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч.

Головні ролі у новій комедії режисера Аліни Бухтіярової виконали Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астаф’єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Яків Кучеревський, Марія Заниборщ, Катерина Вайвала, Сталіна Лагошняк, Сергій Булін, Оксана Борбат, Олена Хохлаткіна.

Читайте такожЗ фільму "Дім Гуччі" вирізали постільну сцену з Леді Гагою і Сальмою Хайєк (відео)Романтична комедія, якій до снаги й пограбування банку, виходить в український прокат з 31 березня 2022 року.

Нагадаємо, раніше з'явився офіційний трейлер комедії "Велика Прогулянка".

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