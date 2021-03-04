Для заходу Поліна вибрала розкішну сукню темно-смарагдового кольору / фото ТСН

Вчора, 3 березня, в столичному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ нової української комедії "Нереальний КОПець", де в головній ролі знявся Дмитро Ступка. У картині також зіграла його дружина Поліна Логунова.

фото ТСН

Для заходу Поліна вибрала розкішну сукню темно-смарагдового кольору з відвертим розрізом через все стегно, який відкривав її стрункі ноги. 

фото ТСН

На прем'єру картини також прийшли актори Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук і хореограф Влад Яма, який знявся в епізодичній ролі. Дмитро вибрав для свого образу светр з трендовим принтом "собачий зуб", чорні широкі штани і чорне взуття. 

фото Facebook Олександр Біляк

Влад Яма ж прийшов на прем'єру в світлому костюмі, який підкреслив його засмагу. 

Нагадаємо, що раніше дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова схудла з 70 до 53 кілограм.

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Автор: УНІАН