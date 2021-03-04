На прем'єру картини також прийшли актори Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук і хореограф Влад Яма, який знявся в епізодичній ролі.

Вчора, 3 березня, в столичному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ нової української комедії "Нереальний КОПець", де в головній ролі знявся Дмитро Ступка. У картині також зіграла його дружина Поліна Логунова.

Для заходу Поліна вибрала розкішну сукню темно-смарагдового кольору з відвертим розрізом через все стегно, який відкривав її стрункі ноги.

На прем'єру картини також прийшли актори Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук і хореограф Влад Яма, який знявся в епізодичній ролі. Дмитро вибрав для свого образу светр з трендовим принтом "собачий зуб", чорні широкі штани і чорне взуття.

Влад Яма ж прийшов на прем'єру в світлому костюмі, який підкреслив його засмагу.

Нагадаємо, що раніше дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова схудла з 70 до 53 кілограм.

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Автор: УНІАН