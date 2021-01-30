Причини смерті музиканта не повідомляються.

Гітарист The Animals у 1963-1966 роках Хілтон Валентайн помер у віці 77 років.

Читайте такожПомер відомий російський актор Василь ЛановийПро це повідомила звукозаписна компанія ABKCO Records з посиланням на дружину музиканта. Студія розпоряджається каталогом пісень групи.

«Ми разом з усім музичним світом оплакуємо сьогодні втрату Хілтона Валентайна, одного із засновників The Animals. Валентайн був гітаристом-новатором, який вплинув на звучання рок-н-ролу на десятиліття вперед»,— йдеться в повідомленні студії. Причини смерті не наводяться, передає kommersant.

Хто такий Хілтон Валентайн

Хілтон Валентайн народився в 1943 році. З його участю The Animals випустила три альбоми: The Animals (1964), Animal Tracks (1965) і Animalisms (1966). Ім'я Валентайна введено в Зал слави рок-н-ролу разом з іменами інших учасників групи. Група в 1966 році розпалася, але кілька разів возз'єднувалася, в тому числі по ініціатива Хілтона Валентайна в 1993 році.

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Автор: УНІАН