Продюсерська компанія Donners' Company підтвердила його смерть.

Американський режисер і продюсер Річард Доннер, найбільш відомий за серіалами "Смертельна зброя", "Бовдури", і оригінальним фільмом "Супермен", помер. Йому був 91 рік.

Продюсерська компанія Donners' Company підтвердила його смерть, передає видання Variety. При цьому причина смерті не уточнюється.

Хто такий Річард Доннер

Доннер (справжнє ім'я Річард Доналд Шварцберг) народився 24 квітня 1930 року в Нью-Йорку. В молодості грав у театрі, після чого почав режисерську кар'єру на телебаченні. Дебют Доннера на екранах відбувся 1962 року з низькобюджетною військовою драмою під назвою «X-15».

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У 1976 році Доннер зняв фільм жахів «Омен» з Грегорі Пеком і Лі Реміком, картина виграла премію «Оскар» в номінації «Краща музика до фільму». У 1978 році режисер представив широкій публіці фільм «Супермен», що отримав велику популярність.

Всього Доннер зняв понад 70 фільмів і телесеріалів, у тому числі серії бойовиків «Смертельна зброя», вестерну «Меверік» і детективного трилера «Теорія змови» з Мелом Гібсоном.

Як продюсер Доннер працював з фільмами "Люди-Ікс" і " Люди Ікс: Початок. Росомаха».

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Автор: Ірина Погоріла