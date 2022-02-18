Геннадій Юхтін був серйозно хворий. Наприкінці січня стан актора різко погіршився і рідні наполягли на його госпіталізації: у нього діагностували коронавірус.

Сьогодні, 18 лютого, у Москві помер знаменитий радянський актор театру та кіно Геннадій Юхтін. Зірці фільму "Весна на Зарічній вулиці" було 89 років.

Юхтін пішов з життя в одній з московських лікарень, куди його було госпіталізовано кілька днів тому, повідомляє ТАРС із посиланням на Союз кінематографістів Росії.

Перед смертю Геннадій Юхтін був серйозно хворий. Як повідомляє видання StarHit, наприкінці січня стан актора різко погіршився і рідні наполягли на його госпіталізації. У Юхтіна діагностували коронавірус.

Після нетривалого лікування актор сам наполіг на виписці з лікарні і він вирушив додому. Проте за кілька днів Юхтін знову опинився у лікарні, де й помер.

Геннадій Юхтін запам'ятався глядачам за десятками своїх успішних ролей. Серед робіт Юхтіна - ролі інженера Крушенкова у фільмі "Весна на Зарічній вулиці", шофера Павла Євдокимова у "Делі Румянцева", Муравйова у фільмі "Мертвий сезон", пірата Ізраеля Хендса в "Острові скарбів", а також ролі у картинах "Жайворонок" та "Акваланги на дні".

Також за плечима артиста кілька ролей у театрі.

Геннадій Юхтін знявся в останньому фільмі у 2021 році, після п'ятирічної перерви. Проте стрічка "Хор" за участю радянського актора ще не вийшла на екрани.

В актора залишилася єдина дружина Лідія. У тривалому шлюбі у пари не було дітей.

Раніше, як повідомляв УНІАН, пішла з життя у віці 40 років відома російська акторка Євгенія Брік. Як з'ясувалося, Брик померла "після тривалої хвороби та тривалого лікування", яке проходила у Лос-Анджелесі. У неї залишилася 12-річна донька Зоя і чоловік, режисер Валерій Тодоровський.

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