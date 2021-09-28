64-річна Мелісса Янделл Сміт померла у власному будинку в оточенні близьких і друзів.

Померла актриса Мелісса Янделл Сміт, яка зіграла у фільмі "Земля кочовиків", який отримав "Оскар" як найращий фільм 2020 року.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

64-річна Мелісса Янделл Сміт померла у власному будинку в оточенні близьких і друзів ще 7 вересня. Але про це стало відомо тільки зараз. Довгий час актриса боролася з раком.

Мелісса Янделл Сміт була хорошою і близькою подругою актриси Френсіс МакДорманд, яка зіграла головну роль у фільмі. Вони навчалися в Єльському університеті, а також працювали в театрі американської консерваторії Сан-Франциско.

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"Земля кочовиків"- про що фільм

"Земля кочовиків" - американський драматичний фільм 2020 року, заснований на однойменній документальній книзі Джесіки Брудер.

Сценаристом, монтажером, продюсером і режисером картини виступила Хлоя Чжао.

Головна героїня, яку зіграла Френсіс Макдорманд, - літня американка, яка після смерті чоловіка і втрати постійної роботи вирішує покинути рідне містечко і мандрувати Америкою, живучи в фургончику і ведучи кочовий спосіб життя.

Прем'єра "Землі кочовиків" відбулася 11 вересня 2020 року на 77-му Венеціанському кінофестивалі, де вона завоювала головний приз - "Золотого лева". Картина також отримала приз глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Фільм отримав загальне визнання від критиків за режисуру, сценарій, монтаж, операторську роботу і акторську гру, особливо Френсіс Макдорманд.

На 93-й церемонії вручення нагород премії "Оскар" "Земля кочовиків" отримала 6 номінацій, в результаті отримавши премії "Найкращий фільм", "Найкраща режисура" і "Найкраща актриса" (Макдорманд). Хлоя Чжао стала другою жінкою-режисером в історії, що отримала цю нагороду.

Фільм отримав чотири номінації на "Золотий глобус", в результаті завоювавши цю премію в категоріях "Найкращий драматичний фільм "і "Найкращий режисер".

Автор: Денис Прядко