Анна Дзюба залишає групу, яка багато років підкорювала жіночі серця.

Український дует Artik & Asti, який останні роки підкорював слухачів Росії, розпадається після 10 років існування. Так, з групи йде співачка Анна Дзюба.

"Друзі, хочу поділитися з вами новинами! Тепер уже офіційно! Ні для кого не секрет, що в цьому році групі Artik & Asti виповнюється 10 років. 10 років з моменту як я знайшов Аню і створив групу Artik & Asti. За ці 10 років Аня перетворилася з маленької дівчинки в розкішну жінку і артиста! Сьогоднішній день напевно для багатьох стане сумним, а для деяких навпаки радісним. Вже давно навколо цього ходило багато чуток і здогадок, але тепер можу підтвердити це офіційно - Аня залишає групу Artik & Asti. Відсьогодні наші шляхи розходяться і кожен йде своєю дорогою", - сказав продюсер і учасник дуету Артем Умрихін.

Також він додав, що слухачі зможуть ще насолодити творчістю Ані. Ймовірно, дівчина почне сольну кар'єру. До слова, раніше вона анонсувала вихід сольної пісні, в якій розповість про себе.

Читайте такожСкандальний Бардаш випустив перший трек українською про корупцію"Аня напевно почне свій сольний шлях, а я продовжу робити те, що роблю все життя - писати пісні, шукати нові таланти і допомагати їм реалізовуватися. Хочу висловити подяку Ані. Разом ми пройшли довгий, неймовірно цікавий і важливий шлях! Тепер у кожного буде своя дорога, а група Artik & Asti продовжує свою діяльність, але вже в оновленому складі", - додав Артем.

При цьому артист не уточнив, хто саме замінить Дзюбу в дуеті. Відзначимо, зовсім недавно вони випустили новий альбом "Міленіум", який моментально став популярним і підкорив не одне жіноче серце. А в серпні 2021 року Artik & Asti відіграли концерт у Києві.

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Автор: Діана Могилєвич