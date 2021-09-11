Творці всіма улюбленого серіалу про "правильного маніяка" Декстера Моргана вирішили порадувати фанатів новим трейлером. У ролику розповідається, чому головний герой повертається до минулого.
Відповідний ролик на YouTube-каналі Showtime.
У новому сезоні Декстер змінює ім'я і переїжджає жити в маленьке містечко Айрон-Лейк на півночі США, де всі знають один одного, а привітного і добродушного Джима Ліндсі люблять навіть підлітки.
Крім того, він навіть почав будувати відносини з місцевим шефом поліції Анджелою Бішоп. Спокійне і розмірене життя незабаром припиняється і містечко наповнюють натовпи поліцейських, тому в околицях містечка все частіше і частіше вбивають людей. Заради повернення ідилії Моргану доводиться знову зайнятися вистежуванням інших маніяків.
Читайте такожПринцеса Діана заспіває на Netflix: трейлер мюзиклу про Леді ДіУ продовженні серіалу фанати знову побачать у головній ролі Майкла Сі Холла. Крім того, до серіалу приєдналася Кленсі Браун ("Горець", "Втеча з Шоушенка") і Джулія Джонс ("Світ Дикого Заходу"), Дженніфер Карпентер ("Декстер") і Джон Літгоу ("Декстер").
Варто відзначити, що серіал Dexter/"Декстер" виходив з 2006 по 2013 рік. Всього вийшло вісім сезонів, а в кожному 12 серій. У новому сезоні, до прем'єри якого залишилося зовсім небагато, буде всього 10 серій. Він отримав окрему назву Dexter: New Blood/"Декстер: Нова кров", але історія буде пов'язана з минулими сезонами.
Як раніше повідомляв УНІАН, помер американський актор, відомий багатьом за серіалами "Декстер" та "Менталіст". Джею Піккету було 60 років. Артист помер раптово, на зйомках нового фільму "Долина скарбів".