Прем'єра нового сезону запланована на 7 листопада.

Творці всіма улюбленого серіалу про "правильного маніяка" Декстера Моргана вирішили порадувати фанатів новим трейлером. У ролику розповідається, чому головний герой повертається до минулого.

Відповідний ролик на YouTube-каналі Showtime.

У новому сезоні Декстер змінює ім'я і переїжджає жити в маленьке містечко Айрон-Лейк на півночі США, де всі знають один одного, а привітного і добродушного Джима Ліндсі люблять навіть підлітки.

Крім того, він навіть почав будувати відносини з місцевим шефом поліції Анджелою Бішоп. Спокійне і розмірене життя незабаром припиняється і містечко наповнюють натовпи поліцейських, тому в околицях містечка все частіше і частіше вбивають людей. Заради повернення ідилії Моргану доводиться знову зайнятися вистежуванням інших маніяків.

Читайте такожПринцеса Діана заспіває на Netflix: трейлер мюзиклу про Леді ДіУ продовженні серіалу фанати знову побачать у головній ролі Майкла Сі Холла. Крім того, до серіалу приєдналася Кленсі Браун ("Горець", "Втеча з Шоушенка") і Джулія Джонс ("Світ Дикого Заходу"), Дженніфер Карпентер ("Декстер") і Джон Літгоу ("Декстер").

Варто відзначити, що серіал Dexter/"Декстер" виходив з 2006 по 2013 рік. Всього вийшло вісім сезонів, а в кожному 12 серій. У новому сезоні, до прем'єри якого залишилося зовсім небагато, буде всього 10 серій. Він отримав окрему назву Dexter: New Blood/"Декстер: Нова кров", але історія буде пов'язана з минулими сезонами.

Як раніше повідомляв УНІАН, помер американський актор, відомий багатьом за серіалами "Декстер" та "Менталіст". Джею Піккету було 60 років. Артист помер раптово, на зйомках нового фільму "Долина скарбів".

Автор: Анастасія Горбачова