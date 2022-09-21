Фільм вийде 7 жовтня 2022 року на Hulu.

Стрімінговий сервіс Hulu випустив перший трейлер надприродного фільму жахів "Повсталий з пекла" (Hellraiser).

Фільм вийде 7 жовтня 2022 року на Hulu.

Фільм заснований на повісті The Hellbound Heart Клайва Баркера і є перезапуском десятисерійної кінофраншизи "Повсталий з пекла", що виходила з 1987 по 2018 роки.

Сюжет всіх фільмів будується навколо маленької скриньки, винайденої іграшкових справ майстром Філіпом Лемаршаном в 1784 році. На скриньці були накреслені невідомі символи, які, складаючись в певну комбінацію, відкривають двері в пекло. Через ці двері до тих, хто їх відчинив, приходять демони сенобіти, які дарують їм незабутні задоволення, але забирають їхні душі з собою до пекла, піддаючи їх жахаючим своєю збоченістю насильницьким тортурам.

Однією з відмінностей перезапуску "Повсталого з пекла" від попередніх частин стане те, що вперше роль головного сенобіта Пінхеда виконала жінка –американська актриса Джеймі Клейтон, відома за серіалом "Восьме почуття".

Роль торговця антикваріатом у новій версії фільму виконав Горан Вішніч (серіал "Швидка допомога", фільми "Електра", "Дівчина з татуюванням дракона").

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