Роботу Мстислава Чернова високо оцінили журі премії.

Українська кінострічка "20 днів у Маріуполі" поповнює свою колекцію престижних кінонагород світу, адже нещодавно її режисер Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards). Його відзначили у категорії "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно". Про це пише офіційний сайт премії.

Під час вручення нагороди, Мстислав розповів про чергову атаку росіян на Україну та зазначив, що вірить у силу кіно.

"Сьогодні моє рідно місто Харків атакували. Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. У той же час я визнаю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди біжать від бомб у підвали, вони дивляться фільми", - сказав Чернов.

Цікаво, що премія Гільдії режисерів США вважається "знаком успіху" перед кінопремією "Оскар", на яку фільм "20 днів у Маріуполі" теж номінований цього року.

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – це режисерський дебют воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова. У ньому зображені перші тижні бойових дій у Маріуполі.

До речі, кінострічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні у 2023 році. Тоді лише за перший вікенд прокату "20 днів у Маріуполі" зібрав 500 тисяч гривень. Світова ж прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно у США. Тоді він отримав приз глядацьких симпатій.

До того ж "20 днів у Маріуполі" вже отримав визнання на кінофествалях у США, Ізраїлі, Новій Зеландії, Німеччині та Амстердамі.

Нагадаємо, нещодавно фільм "20 днів у Маріуполі" отримав престижну нагороду у Великій Британії та здобула нагороду у номінації "Документальний фільм року".

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