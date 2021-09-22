Логан вирішив дебютувати стрічкою з участю ЛГБТ-актора Тео Джермейна.

Двократний номінант на премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій, американський драматург ("Джеймс Бонд", "Гладіатор", "Останній самурай") й кінопродюсер Джон Логан візьметься за зйомки свого першого фільму.

Про це пише deadline.

Логан вирішив дебютувати стрічкою про виправний табір для геїв з участю ЛГБТ-актора Тео Джермейна. Інші подробиці майбутнього фільму не розкривають.

Джермейн за відомий роллю Джеймса Саллівана у серіалі "Політик" для Netflix, а також Еббі Макінані у кінокартині "Робота над собою" продюсера Ліллі Вачовськи для Showtime.

Читайте такожСтівену Кінгу – 74: найкращі фільми за книгами "короля жахів"Тео Джермейн був народжений дівчиною. Підлітком він почав свою трансформацію. Зараз актор ідентифікує себе як небінарну, тобто гендерно-нейтральну особистість.

Як писав УНІАН, стрімінгова платформа Apple TV+ представила перший повний трейлер свого майбутнього науково-фантастичного фільму "Фінч" з оскароносним Томом Хенксом в головній ролі.

А кіностудія Sony опублікувала новий тизер сіквела екранізації коміксу про космічного симбіонта Венома, в якому з'явився натяк на появу нового, але вже знайомого багатьом персонажа - Людини-павука.

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Автор: Віолетта Орлова