На кадрах видно масштаби руйнувань, завданих російськими окупантами.

Київська обласна військова адміністрація опублікувала відео зі зруйнованої російськими окупантами Бородянки.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах видно масштаби руйнувань, завданих російськими загарбниками. Постраждали житлові будинки та міська інфраструктура.

Місто оговтується від трагедії, але все ще пам'ятають звірства росіян. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків.

Бородянку відвідали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його литовська колега Інґріда Шимоніте. Європейські партнери України підтримують її у боротьбі з російськими окупантами.

Як писав УНІАН, 9 квітня в Бородянці, що сильно постраждала від "русского мира" окупантів, рятувальники витягли з-під завалів 10 тіл загиблих цивільних.

Для допомоги рятувальникам, зокрема - для розбору завалів, в Бородянку прибули 60 добровольців з Києва.

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