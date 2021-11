Таня Муіньо зняла вражаючий кліп для артистів.

Український кліпмейкер Таня Муіньо зняла кліп для канадського співака The Weeknd і американського репера Post Malone. Ролик на пісню One Right Now вийшов ефектним і досить вражаючим, бо там можна побачити не тільки сексуальних чоловіків, але і перестрілки, а також справжню криваву бійню.

Варто відзначити, що Таня вже знімала кліпи для зарубіжних зірок. У її скарбничці кліпи для Кеті Перрі, Розалії, Cardi B, Normani, Lizzo і Lil Nas X, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніт, IOWA та інші. Кожен з них виглядає своєрідно і неповторно.

До слова, Таня Муіньо - рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла три роки поспіль: у 2016, 2017 та 2018 роках). Переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018).

Нагадаємо, 14 листопада відбулася премія MTV EMA 2021. Там було все - гейські поцілунки, стриптиз на пілоні, перемога Макса Барських і Maneskin в блискучих трусах.

Автор: Діана Могилєвич